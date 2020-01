После 5 лет молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом — о любви, депрессии и бывшем бойфренде

Cosmo

Фанаты ликуют: певица Селена Гомес наконец выпустила новый альбом — и это после пяти лет тишины (в 2015 вышел ее последний альбом Revival)! В него вошли треки Lose You to Love Me и Look at Her Now, которые звезда презентовала ранее, и еще 11 композиций.

Сама Селена призналась, что альбом Rare получился очень личным. Он о любви, тяжелом периоде депрессии, разбитом сердце и о том, что в конце концов все складывается именно так, как должно было. Например, фанаты уже успели заподозрить, что песня Lose You to Love Me наверняка посвящена Джастину Биберу.

Давай не строить догадок, а быстрее слушать!