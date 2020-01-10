После 5 лет молчания: Селена Гомес выпустила новый альбом — о любви, депрессии и бывшем бойфренде

Звезды / Новости
10 января 2020
Cosmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 9 Янв 2020 в 8:59 PST

Фанаты ликуют: певица Селена Гомес наконец выпустила новый альбом — и это после пяти лет тишины (в 2015 вышел ее последний альбом Revival)! В него вошли треки Lose You to Love Me и Look at Her Now, которые звезда презентовала ранее, и еще 11 композиций. 

Сама Селена призналась, что альбом Rare получился очень личным. Он о любви, тяжелом периоде депрессии, разбитом сердце и о том, что в конце концов все складывается именно так, как должно было. Например, фанаты уже успели заподозрить, что песня Lose You to Love Me наверняка посвящена Джастину Биберу.

Давай не строить догадок, а быстрее слушать!

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Автор: Юля Чуенок
Фото: instagram
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