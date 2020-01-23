После слухов об измене певца: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил на грани развода?

Звезды / Новости 23 января 2020

Cosmo

Джессика Бил пока так и не смогла простить Джастина Тимберлейка за те романтичные фото с другой, которые наделали шуму в сети в ноябре. Сейчас, по информации издания Us Weekly, супруги даже обратились за помощью к семейному психологу, чтобы спасти свой брак.

«Иногда они отлично проводят время вместе, а в другие дни ругаются. Но сейчас Джастин уже точно понимает, что Джессика хочет услышать в стрессовые моменты. Они верят, что терапия полезна для их отношений. Джастин изо всех сил старается проявить себя», — сообщают инсайдеры.

Надеемся, что у них все получится!



