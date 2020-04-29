Последняя капля: стало известно, какое совместное фото Брэда Питта и Анджелины Джоли подтолкнуло Дженнифер Энистон к разводу

Звезды / Новости 29 апреля 2020

Cosmo

С момента развода Дженнифер Энистон и Брэда Питта прошло 15 лет, однако до сих пор поклонники пары обсуждают не только их нынешние отношения, но и подробности расставания. Так, недавно инсайдеры рассказали порталу The News, что актер долгое время скрывал свои отношения с Анджелиной Джоли от супруги. Энистон старалась не обращать внимания на многочисленные слухи, которые возникали в прессе, пока в конце апреля 2005 года папарацци не подловили коллег по фильму «Мистер и миссис Смит» на пляже в Кении, где они проводили время с сыном Джоли Мэддоксом.

Именно это фото, по словам источников, близких к Энистон, стало последней каплей для актрисы. Спустя какое-то время звезды выступили с заявлением о разводе. А ты кого поддерживала в этой истории в свое время: Джен или Энджи?