Постельные сцены: Хейли и Джастин Бибер снялись в чувственной фотосессии для глянца

Звезды / Новости 6 октября 2020

Cosmo

Несмотря на слухи о том, что Джастин Бибер все еще сходит с ума по бывшей возлюбленной Селене Гомес, певец доказывает обратное. На днях он отпраздновал годовщину свадьбы с Хейли Бибер, признавшись в любви до гроба. А сегодня пара опубликовала горячие кадры из совместной фотосессии для итальянского Vogue.

На обложке Джастин и Хейли замерли в страстной постельной сцене, а поверх фото расположилась цитата Джастина: «Мое сердце там, где моя жена». Невероятно трогательно. Но если ты думаешь, что это просто романтическая фотосессия, то ошибаешься: внутри нас ждут еще несколько пикантных кадров — в кожаных нарядах и с минимумом одежды. Ух, очень горячо.