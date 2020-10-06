Постельные сцены: Хейли и Джастин Бибер снялись в чувственной фотосессии для глянца
Несмотря на слухи о том, что Джастин Бибер все еще сходит с ума по бывшей возлюбленной Селене Гомес, певец доказывает обратное. На днях он отпраздновал годовщину свадьбы с Хейли Бибер, признавшись в любви до гроба. А сегодня пара опубликовала горячие кадры из совместной фотосессии для итальянского Vogue.
На обложке Джастин и Хейли замерли в страстной постельной сцене, а поверх фото расположилась цитата Джастина: «Мое сердце там, где моя жена». Невероятно трогательно. Но если ты думаешь, что это просто романтическая фотосессия, то ошибаешься: внутри нас ждут еще несколько пикантных кадров — в кожаных нарядах и с минимумом одежды. Ух, очень горячо.
Публикация от Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) 5 Окт 2020 в 11:33 PDT
Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 5 Окт 2020 в 10:01 PDT
Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 5 Окт 2020 в 3:16 PDT
Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 5 Окт 2020 в 1:07 PDT
Публикация от Vogue Italia (@vogueitalia) 5 Окт 2020 в 2:05 PDT