Power couple: Меган Маркл и принц Гарри на обложке Time

Звезды / Новости 16 сентября 2021

Cosmo

Вчера издание Time опубликовало свой ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире. Среди них оказались, в частности, принц Гарри и Меган Маркл. Супруги появились на одной из обложек журнала — на фото герцог Кембриджский позирует за спиной Меган в черном total look, которая, в свою очередь, выбрала контрастный белоснежный образ.

«В мире, где у каждого человека есть собственное мнение о людях, которых они не знают, герцог и герцогиня испытывают сострадание к людям, которых не знают они. Они не просто высказывают мнение. Они бегут навстречу борьбе», — написал о супругах сотрудничавший с ними испанский шеф-повар, ресторатор и основатель некоммерческой организации World Central Kitchen, которая занимается предоставлением еды после стихийных бедствий.