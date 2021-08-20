Право бути собою — найкраще з усіх можливих: просвітницький fashion-кампейн від організації Happy Today та бренду KeepStyle

Мода / Fashion news
20 августа 2021
Cosmo

Бренд молодіжного одягу KeepStyle та просвітницька організація з питань РАС Happy Today випустили капсульну колекцію одягу під назвою «Same but different but same». Колаборація покликана розвіяти стигму навколо теми аутизму та розповісти  про  те, як нас всіх об’єднує власна різність. Зняв кампейн відомий fashion-фотограф Стефан Лісовський. Всі кошти від продажу речей йтимуть на підтримку діяльності Happy Today.

Ми всі різні і кожен день обираємо бути собою. На сніданок їмо яєчню з беконом, або вівсянку взагалі ні з чим. Пишемо музику, складаємо квартальні звіти, проводимо вихідні в парку або танцюємо до світанку на найвеселішій в світі вечірці. Ми — the same. Тому що the same —  значить бути different.

Happy Today у колаборації з KeepStyle випустили колекцію,  яка маніфестує  право бути собою. Капсула складається з  трьох  видів  футболок, світшоту, штанів та лімітованих хусток з малюнками Петра Прівалова — хлопчика з РАС, які будуть  розігруватися в соцмережах Happy Today.

«Для нас важливо використовувати одяг як медіа: через колаборацію з Happy Today ми прагнемо показати, що особливість кожної окремої людини робить  з неї особистість і дозволяє наповнити цей світ новим баченням, — зазначає власниця бренду KeepStyle, Валерія Куткова, — саме різність допомагає нам розвиватися».

«Кожен з нас  має персональні особливості та захоплення — все  те, що  дозволяє  нам відрізнятися і підсилювати одне одного. Люди  з  РАС  часто поводяться і спілкуються не так як ми звикли, але хто сказав, що інший — означає гірший?» — коментує Анастасія Степула, засновниця Happy Today.

Відрізнятися від інших — це природньо, так само як природньо толерувати відмінності інших. Людей у спектрі часто сприймають агресивно і більшість сімей людей з аутизмом опиняються в ізоляції. Ця стигма спровокована незнанням — все невідоме нас лякає, тому ключ до розуміння і розвитку потенціалів саме у просвітництві. Happy Today створює просвітницькі проекти про аутизм, щоб українці дізнавались науково-підтверджену інформацію про розлад аутичного спектру та переставали вірити у міфи.

Будь собою і дозволь це іншим!

Підтримати Happy Today та придбати речі з кампейну «Same but different but same»  
 

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Фото: Стефан Лісовський
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