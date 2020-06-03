Премьера: Иван Дорн в новом клипе превратился в виртуального супергероя

Звезды / Новости 3 июня 2020

Cosmo

Иван Дорн любит не только музыкальные эксперименты, но и визуальные. Сегодня он представил клип на композицию «Wasted» из англоязычного альбома OTD ("Open the Dorn") и в нем мы видим не реально Ваню, а виртуального.

Новый видеоклип снят в стиле компьютерной игры, в которой Дорн выпускает электрические молнии из рук и телепортируется в пространстве. Режиссером и продюсером клипа выступил VFX-дизайнер Денис Щукин, который работал над созданием фильмов «Дэдпул», «Логан», «Тор: Рагнарек», а также над сериалом «Игра престолов».

Клип был снят за два дня в Киеве и в процессе съемок Иван работал в специальном motion capture костюме.

« Долгое время я не мог поверить в то, что происходит, - клипу предшествовала тщательная подготовка, сбор команды по всему миру - от Испании до Канады, все это выглядело для меня немного неимоверно. Я поверил в это, только когда зашел в Киеве в кинопавильон, где на меня надели этот черный костюм с шариками, я начал двигаться и понял, что происходит что-то невероятное. Я чувствую себя каким-то голливудским актером - то есть моими движениями сможет двигаться кто угодно, даже Шварценеггер или Сталлоне. Просто анимацией, эффектами мы можем смоделировать его с моими движениями », — поделился музыкант.

Описание интригующее, скорее жми на play!