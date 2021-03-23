Пресс-секретарь Меган Маркл и принца Гарри заявил, что у пары не было никакой тайной свадьбы

Звезды / Новости 23 марта 2021

Cosmo

После скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфре прошло уже достаточно времени, чтобы все успели о нем позабыть. Но не тут то было. В Великобритании особенно возмутились тому факту, что пара заявила, якобы их настоящая свадьба состоялась еще за три дня до официальной церемонии. Но, как оказалось, по закону эта тайная свадьба все-таки не состоялась: обмен клятвами не является бракосочетанием.



Сегодня с заявлением выступил пресс-секретарь Гари и Меган: «Мне жаль, но Меган явно сбита с толку и неправильно все поняла. В тот день они не обвенчались в присутствии архиепископа Кентерберийского. Специальная лицензия, которую я непосредственно помогал составить, позволила им пожениться в часовне Святого Георгия в Виндзоре спустя три дня. То, что произошло там 19 мая 2018 года перед глазами миллионов людей по всему миру, и было официальной свадьбой перед церковью и законом».