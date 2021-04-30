Придбай улюблений б'юті-засіб та допоможи тим, хто потребує цього найбільше

Красота / Новинки 30 апреля 2021

Cosmo

Великдень — найсвітліше та найтепліше свято року. У цей день важливо привітати найрідніших, приділити увагу родині, а ще — потурбуватись про тих, кому у житті пощастило менше, ніж нам. Компанія Starlit Group вирішила почати саме з останнього та запропонувати тобі долучитись до надважливої благодійної ініціативи: 10% від кожного проданого засобу Medik8, Revitalash, Perricone MD, Lova Skin та Cosmetics 27 з 30 квітня по 7 травня будуть перераховані тим, хто потребує цього найбільше — покинутим дітям та сім`ям, що опинились на межі виживання, безпритульним та людям похилого віку.

Ти можеш стати благодійником, просто придбавши улюблений засіб, а можеш допомогти напряму: фонд “Я майбутнє України” опікується дітьми та жінками, що потрапили у складну життєву ситуацію, має притулок для таких сімей, медіа-проект Suka zhizn допомагає безпритульним людям, а соціальний проект Starenki підтримує людей похилого віку.

Це вже не перша благодійна ініціатива Starlit Group: більшість брендів, що компанія представляє в Україні, сповідують принципи чистої краси, протидіють жорстокості та піклуються про планету, тож еко- ініціативи та допомога вразливим категоріям суспільства — невід`ємна частина професійної діяльності Starlit.

Засновниця компанії, Тетяна Таран, говорить:

“Великдень — свято перемоги життя, тому внести свій скромний вклад до того, щоб покращити, а то й врятувати чиєсь життя — бесцінно. Ми хочемо подарувати трохи тепла та надії тим, хто потребує цього найбільше — покинутим дітям, одиноким літнім людям чи безпритульним зовсім ні на кого розраховувати. Долучайтесь до нашої ініціативи — #творидоброзіStarlit”.