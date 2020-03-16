Пример для подражания: концерн LVMH выпустит антисептики для рук

Красота / Новинки 16 марта 2020

Cosmo

Представители концерна LVMH приняли важное и правильное решение: их заводы, занимающиеся производством парфюмов для брендов Christian Dior, Givenchy и Guerlain, займутся выпуском антисептиков для рук, которых в разгар пандемии коронавируса не хватает просто катастрофически.

Бернар Арно, президент LVMH

Примечательно и особенно похвально, что LVMH не планирует делать на этом бизнес: санитайзеры будут бесплатно передаваться министерству здравоохранения Франции, которое, в свою очередь, будет перенаправлять их в клиники. Производство начинается уже сегодня, 16 марта и будет длиться столько, сколько будет необходимо: за первую неделю работы компания намерена выпустить 16 тонн дезинфицирующих средств.

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