Принц Чарльз впервые прокомментировал слухи о своих сложных отношениях с Гарри и Уильямом

Звезды / Новости 19 августа 2020

Cosmo

После отделения Меган Маркл и принца Гарри от королевской семьи западная пресса только и говорит, что об их непростых отношениях с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Масла в огонь подливает скандальная биография герцогов Сассекских, фрагменты из которой активно обсуждаются в сети. В ней авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран утверждают, что все не так гладко не только между братьями, но и в их отношениях с отцом.

Слухи разрослись до таких масштабов, что принц Чарльз решил прокомментировать ситуацию — правда, сделал он это не сам, а через своего представителя. Так, в комментарии Daily Mirror королевский инсайдер опроверг все домысли журналистов и назвал их «полной чушью».

Коротко и ясно.