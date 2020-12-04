Принц Гарри дал первое интервью после публикации эссе Меган Маркл о выкидыше

Звезды / Новости 4 декабря 2020

Cosmo

В конце ноября мир потрясла новость о том, что летом этого года Меган Маркл потеряла второго ребенка — об этом сама герцогиня рассказала в своем эссе для The New York Times. Принц Гарри с тех пор не появлялся на публике, сделав исключение лишь на днях, приняв участие в видеоконференции, посвященной запуску сервиса с фильмами о защите окружающей среды WaterBear. И хоть о трагедии в своем семье внук королевы решил не упоминать, главный акцент в ходе разговора он все же сделал именно на отцовство.

«В тот момент, когда ты становишься отцом, все меняется. Ты начинаешь задумываться: какой смысл приводить нового человека в мир, который горит огнем? Мы не можем воровать будущее наших детей. Мы здесь совсем не для этого. Я всегда верил, что мы можем сделать этот мир лучшим, чем тот, в который мы пришли», — поделился своими мыслями Гарри.