Принц Гарри и Меган Маркл снимут сериал для Netflix

Звезды / Новости 7 апреля 2021

Cosmo

Похоже на то, что принц Гарри и Меган Маркл обосновались в США надолго. Так, недавно мы писали о том, что внук королевы Елизаветы нашел работу в Кремниевой долине, а вчера стало известно об еще одном его проекте — совместном с женой.

В данный момент продюсерская компания супругов Archewell Productions активно работает над документальным сериалом Heart of Invictus, который будет посвящен легендарным паралимпийским соревнованиям для бывших и действующих военных под названием «Игры непобежденных» (Invictus Games). Премьера сериала, в котором появится и сам принц Гарри, состоится на стриминговой платформе Netflix.

«Этот сериал покажет сообществам по всему миру волнующие и вдохновляющие истории участников на их пути в Нидерланды в следующем году. Это первый выпуск Archewell Productions в сотрудничестве с Netflix и Фондом Invictus Games Foundation, поэтому я очень взволнован тем, что нас ждет впереди, и горд сообществом Invictus, которое дарит мне веру в глобальное исцеление, силу человеческого потенциала и непрерывное служение», — отметил принц Гарри.