Принц Гарри и Меган Маркл тайно подрабатывают волонтерами: герцогов рассекретили камеры слежения

Звезды / Новости 17 апреля 2020

Cosmo

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл уже отошли от королевских обязанностей, пара все еще активно занимается благотворительностью. Так, принц Гарри по-прежнему работает с благотворительной организацией WellChild и на днях поделился со своими подопечными, как проводит карантин с крохой-сыном Арчи.

Сегодня же стало известно, что вместе с супругой Меган Маркл Гарри принял участие в еще одной благотворительной акции. Пара тайно подрабатывала волонтерами в Лос-Анджелесе, раздавая еду в рамках Project Angel Food. Гарри и Меган не хотели афишировать свое участие, но случайно попали в объектив нескольких уличных камер слежения — остаться незамеченными не удалось!

Один из тех, кому оказали помощь сами герцоги Сассекские, Дэн Туррел признался, что не сразу узнал в них тех самых Гарри и Меган, и прокомментировал: «Когда тебе помогают — это невероятно, потому что мы чувствуем, что о нас кто-то заботится. Но когда это делают Меган и Гарри — это совершенно потрясающе».