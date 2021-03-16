Принц Гарри написал письмо отцу после скандального интервью Опре Уинфри

Звезды / Новости
16 марта 2021
Cosmo

Не секрет, что королевская семья была шокирована откровенным интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Королева отреагировала на него официальным сообщением, в котором отметила, что семья решит все поднятые вопросы (в том числе расовый) в частном порядке. А принц Уильям вынужден был отвечать на вопросы журналистов, которые во время его официального выхода активно интересовались, являются ли члены королевской семьи расистами.

Расстроило интервью и принца Чарльза. И, как сообщает западная пресса, Гарри даже написал отцу письмо, в котором попытался объяснить свой поступок. 

«Гарри написал письмо своему отцу по электронной почте, чтобы оправдать их с Меган интервью. Чарльз, по словам его друга, был в отчаянии», — приводит слова королевского репортера Кэти Николл Vanity Fair.

Подробнее о содержании письма эксперт не рассказывает, однако мы надеемся, что оно поможет отцу и сыну понять друг друга лучше. 

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Фото: Gettyimages
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В официальном заявлении. 

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