Принц Гарри нашел новую работу: герцог Сассекский запустил фитнес-приложение

Звезды / Новости
28 апреля 2020
Cosmo

Поговаривают, принц Гарри наконец решил, чем будет заниматься после сложения королевских полномочий. Так, в СМИ просочилась информация, что герцог Сассекский нашел новую работу — Гарри основал свой благотворительную фитнес-платформу! 

Проект получил названия HeadFIT, и его основная цель — забота о здоровье женщин и военнослужащих. HeadFIT работает онлайн и поэтому любой может получить здесь помощь и поддержку. круглосуточно. На платформе уже есть такие инструменты самопомощи, как дыхательные упражнения и эффективные методы релаксации. 

«Когда мы говорим о фитнесе, мы имеем в виду не только то, как быстро вы бегаете или сколько килограмм можете поднять. Речь идет об умственной подготовке, о силе и стойкости, причем не только во время ношения формы, но и на всю оставшуюся жизнь.

Если вы хотите быть по-настоящему здоровыми и сильными, вам нужно тренировать разум и тело как одно целое. Одни люди бегают, другие плавают, ездят на велосипеде или поднимают штангу, чтобы быть физически здоровыми. А что вы делаете, чтобы оставаться в хорошей физической форме? Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы раскрыть свой потенциал», — рассказал о своем проекте сам принц Гарри.

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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