Новая глава: принц Гарри устроился на работу в Кремниевой долине

Звезды / Новости 24 марта 2021

Cosmo

Принц Гарри больше не выполняет обязанности члена королевской семьи, но это не значит, что ему не нужна работа. На днях стало известно, что герцог Сассекский устроился на новую работу в технологический стартап BetterUp в Кремниевой долине на роль chief impact officer.

По информации The Wall Street Journal, эта компания занимается «обучением в области психического здоровья». «Я хочу помогать влиять на жизни людей. Коучинг предоставляет бесконечные возможности для личностного развития, повышения осведомленности и всестороннего улучшения жизни», — написал принц Гарри в письме в WSJ о своей новой должности. Как сообщает издание, Гарри будет заниматься стратегией компании и благотворительностью, а также популяризировать тему ментального здоровья.

На сайте BetterUp принц уже указан в списке руководителей и подписан как «гуманист, ветеран войны, защитник ментального здоровья и окружающей среды». В блоге компании младший внук британской королевы также написал, что время, проведенное в армии, вдохновило его на работу в области психического здоровья и рассказал, как ему помог коучинг BetterUp. «Я надеюсь помогать людям развивать их внутреннюю силу, стойкость и уверенность в себе», — отметил Гарри.

Источник: elle.ua