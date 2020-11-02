Совершенно секретно: принц Уильям переболел коронавирусом

Звезды / Новости
2 ноября 2020
Cosmo

Помнишь тот момент, когда стало известно о том, что принц Чарльз получил положительный тест на COVID-19?  Тогда весь мир волновался о том, как 71-летний принц Уэльский перенесет болезнь. Однако, как оказалось недавно, практически тогда же с недугом боролся еще один член королевской семьи — принц Уильям. 

Как сообщает издание The Sun, он переболел коронавирусом еще в апреле, не желая сообщать об этом своим подданным, чтобы не заставлять их волноваться еще больше. Источники издания сообщают, что герцогу Кембриджскому, который находился на самоизоляции в семейном доме Анмер-Холл в Норфолке, даже понадобилась помощь врачей из-за серьезных проблем с дыханием. 

Кенсингтонский дворец комментировать эту новость отказался. 

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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