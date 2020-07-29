Принц Уильям признался, какой самый нелепый подарок он делал Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 29 июля 2020

Cosmo

Даже особы королевских кровей, которые, казалось бы, могут и звезду с неба подарить, делают промашки, поздравляя возлюбленных. Так, участвуя в записи подкаста бывшего футболиста сборной Англии Питера Крауча принц Уильям признался, какой самый нелепый подарок он сделал Кейт Миддлтон еще в самом начале их отношений. Принц вручил своей девушке… Бинокль!

«Однажды я купил своей жене бинокль. Это было еще в самом начале наших отношений. Я упаковал его, и это выглядело очень мило. Я пытался себя в этом убедить. Я думал, что это действительно потрясающе, ведь можно видеть так далеко. Она посмотрела на меня и сказала: «Это бинокль? Что происходит?». В общем, все вышло не очень хорошо», — рассказал принц Уильям.

Cosmogirls, признавайтесь, а какие самые неудачные подарки получали вы? Делитесь в комментариях!