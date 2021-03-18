Принца Филиппа выписали из больницы после операции на сердце

Звезды / Новости 18 марта 2021

Cosmo

В конце февраля 99-летний принц Филипп был срочно госпитализирован в одну из лондонских больниц.

«Герцог Эдинбургский остается в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией. Он чувствует себя лучше и хорошо реагирует на лечение. Но останется в больнице в течение еще нескольких дней», — сообщил тогда Букингемский дворец.

Как стало известно на днях, во время своего пребывания в больнице герцог также перенес операцию на сердце. И, к счастью родных и поклонников королевской семьи, Филипп уже вернулся домой.

Сейчас, по информации инсайдеров, родственники всеми силами пытаются уберечь его от новостей, связанных с сенсационным интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри, которые могут помешать его восстановлению.

Надеемся, что принц Филипп поправится окончательно как можно быстрее!