Принцесса Беатрис отменила свадьбу с Эдоардо Мапелли-Моцци

Звезды / Новости 17 апреля 2020

Cosmo

Пандемия коронавируса скорректировала планы людей по всему миру — в частности, «свадебные». Так, церемонию бракосочетания уже решили перенести Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. А на днях стало известно, что принцесса Беатрис и ее жених Эдоардо Мапелли-Моцци тоже решили отменить свадьбу до лучших времен. Об этом инсайдер рассказал изданию People. Причем сообщается, что от своих планов устроить маленькое торжество лишь для самых близких, но прямо сейчас, они отказались, полностью «заморозив» подготовку к свадьбе.

«Они понимают, что сейчас не время для свадебных хлопот. Немного позже Беатрис и Эдоардо заново все спланируют, но пока они взяли паузу», — утверждают источники.

На наш взгляд, это самое правильное решение. А ты что скажешь?