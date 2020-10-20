Элегантный образ и милый животик: принцесса Евгения впервые появилась на публике после объявления о беременности

Звезды / Новости
20 октября 2020
Cosmo

В сентябре этого года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк порадовали поклонников новостью о том, что скоро впервые станут родителями. А на днях будущая мамочка впервые с тех пор появилась на публике — внучка королевы Елизаветы посетила благотворительную организацию The Anti-Slavery Collective, которая помогает жертвам работорговли. В компании своей подруги Джулии Де Бойнвиль Евгения пообщалась с сотрудниками организации и приняла подарок от ее подопечных — цветок в горшке. 

Для редкого выхода принцесса выбрала воздушное платье, элегантное пальто и высокие сапоги. Очень красивая!

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Фото: instagram.com/the_anti_slavery_collective, Gettyimages
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