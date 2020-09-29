Присоединяйся: самая добрая благотворительная инициатива Medik8
В сентябре этого года бренд Medik8 отмечает 10-летие в Украине. Представленный дистрибьютором Starlit Group, этот британский бренд — лидер sustainable-движения в своем сегменте. Неудивительно, что отметить юбилей украинская команда Medik8 решила благотворительной акцией и эко-кампанией для партнеров. В 30 клиниках и салонах по всей Украине были установлены боксы для сбора использованной упаковки Medik8, где клиенты могли обменять ее на комплименты от бренда — скидки и сэмплы.
На этом Medik8 Ukraine не остановились, запустив проект #творидоброзMedik8 в Instagram. К нему присоединились не только конечные потребители, но и известные женщины из разных сфер — генеральный директор Starlit Group, Татьяна Таран, телеведущая Марина Леончук, а также основатель бренда Marsala, Мария Маслий.
Публикация от Medik8 Ukraine Official (@medik8_ukraine) 22 Сен 2020 в 7:12 PDT
Публикация от Medik8 Ukraine Official (@medik8_ukraine) 24 Сен 2020 в 12:06 PDT
Каждая из них призвала обратить внимание на острые проблемы: детская онкология, незащищенность пожилых и одиноких людей, бездомные животные и осознанное потребление. Средства, полученные от онлайн-продаж Medik8 во время проекта, будут переданы в благотворительные организации.
Публикация от Medik8 Ukraine Official (@medik8_ukraine) 26 Сен 2020 в 4:43 PDT