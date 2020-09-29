Присоединяйся: самая добрая благотворительная инициатива Medik8

Красота / Новинки
29 сентября 2020
Cosmo

В сентябре этого года бренд Medik8 отмечает 10-летие в Украине. Представленный дистрибьютором Starlit Group, этот британский бренд — лидер sustainable-движения в своем сегменте. Неудивительно, что отметить юбилей украинская команда Medik8 решила благотворительной акцией и эко-кампанией для партнеров. В 30 клиниках и салонах по всей Украине были установлены боксы для сбора использованной упаковки Medik8, где клиенты могли обменять ее на комплименты от бренда — скидки и сэмплы.

На этом Medik8 Ukraine не остановились, запустив проект #творидоброзMedik8 в Instagram. К нему присоединились не только конечные потребители, но и известные женщины из разных сфер — генеральный директор Starlit Group, Татьяна Таран, телеведущая Марина Леончук, а также основатель бренда Marsala, Мария Маслий.

 

Каждая из них призвала обратить внимание на острые проблемы: детская онкология, незащищенность пожилых и одиноких людей, бездомные животные и осознанное потребление. Средства, полученные от онлайн-продаж Medik8 во время проекта, будут переданы в благотворительные организации.

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Автор: Дарья Горгиевска
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