Привет из прошлого: как любовные записки от Брэда Питта разрушили брак Дженнифер Энистон и Джастина Теру

Звезды / Новости
9 июня 2020
Cosmo

Если ты внимательно следила за разводом Дженнифер Энистон и Брэда Питта, то точно помнишь, как непросто он дался актрисе. Еще долгое время звезда не могла забыть экс-супруга и простить ему измену с Анджелиной Джоли. Впрочем, спустя какое-то время Джен все же встретила свою новую вторую половинку — Джастина Теру — и снова вышла замуж. 

Дженнифер Энистон Джастин Теру

Казалось бы, в этих отношениях все было безоблачно. Однако на самом деле актера расстраивало то, что его жену по-прежнему ассоциируют с Питтом, а его самого — постоянно сравнивают с голливудским секс-символом. Последней же каплей для Теру, по словам инсайдеров, стали старые любовные записки Брэда, которые Дженнифер сохранила после развода. 

«В них было что-то в духе «Ты сегодня отлично выглядишь» или «Уже скучаю по тебе». Дженнифер пыталась убедить Джастина, что они ничего не значат, но он не слушал», — рассказали анонимные источники изданию Mirror.

Дженнифер Энистон Брэд Питт

Эта находка, по словам инсайдеров, еще раз убедила Теру в том, что у Энистон все еще остались чувства к бывшему мужу. С того момента их отношения начали стремительно ухудшаться. Напомним, звезды были в браке с 2017 по 2019 год. 

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Фото: Gettyimages
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