Приятная неожиданность: Эмбер Херд впервые стала мамой

Звезды / Новости
2 июля 2021
Cosmo

Бэби-бум среди голливудских знаменитостей продолжает бить все рекорды. Сегодня к числу молодых мамочек присоединилась и актриса Эмбер Херд. И если ты очень удивилась, ведь ни разу не слышала о ее беременности, то у нас есть для тебя адекватное объяснение. 

Оказалось, актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. И стала мамой еще несколько месяцев назад, что тщательно скрывала от СМИ. Ее крошка-дочь Уна Пейдж родилась 8 апреля, но только сегодня об этом стало известно всем, благодаря посту Эмбер в твиттере и инстаграме.

«Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Но хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько неправильно думать об этом так радикально. Я надеюсь, что когда-нибудь станет нормой не хотеть обручального кольца ради детской кроватки», — откровенно написала звезда.

А также трогательно добавила о дочери: «Она — начало всей моей жизни».

Поздравляем!

 

 

1 5 1
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
Красивая Тина Кунаки в рекламной кампании ароматов Bvlgari Allegra
2
Ванесса Хадженс появилась в платье от украинского дизайнера
3
Эмбер Херд впервые стала мамой и показала первое фото малышки
4
Марго Робби: история голливудской Золушки
5
Риз Уизерспун поделилась трогательным фото со старшим сыном
Звезды / Новости

«Она очень спокойная»: принц Гарри впервые рассказал о новорожденной дочери

И поделился тем, как справляется с ролью отца двоих детей.

Звезды / Новости

Чудо-женщина: Галь Гадот стала мамой в третий раз

Бэби-бум продолжается.

Звезды / Новости

Бэби-бум продолжается: Карди Би ждет второго ребенка

Начинаем новую неделю с хороших новостей.

Звезды / Новости

Кто он: новый бойфренд Рене Зеллвегер

Новая звездная пара. 

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Я не могу выйти замуж или родить ребенка»: Бритни Спирс шокировала мир откровениями о своей жизни под опекунством отца

Певица попросила суд «вернуть ей ее жизнь».  

Loading...
Звезды / Новости

Из первых уст: Дженнифер Энистон рассказала о своих отношениях с Брэдом Питтом

Расставила все точки над «i» в новом интервью. 

Читайте также
1
в Fondazione Prada покажут фильмы Сергея Параджанова, Марселя Камю, Тосио Мацумото и других
2
Самые модные платья в цветочек
3
7 вещей, которые подчеркнут загар
4
Кохання живе три роки, сумісність за гороскопом та перевиховання партнера — стереотипи, що заважають будувати міцні стосунки
5
Образ дня: Ким Кардашьян в самом стильном боди этого лета
Звезды / Новости

Всего добились сами: 5 звезд Голливуда, которые поднялись с низов

Достойный пример. 

Звезды / Новости

Звезда сериала «Друзья» признался, что борется с раком четвертой стадии

Именно из-за болезни Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера, не смог воссоединиться с коллегами в спецвыпуске.  

Звезды / Новости

Темные волосы, челка и массивные украшения: неузнаваемая Леди Гага на обложке глянца

В образе экс-супруги Маурицио Гуччи Патриции Реджани.

Звезды / Новости

Балетный батл: Александр Стоянов и Катерина Кухар показали, как проходят их репетиции

21 июня, в выходной понедельник, в Октябрьском дворце пройдут два великолепных балета «Лебединое озеро» и «Белоснежка и семь гномов».

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Все хорошеет: редкое появление Адель — без макияжа и в потрясающей форме

Взгляд не отвести. 

Звезды / Новости

Как в старые добрые времена: Ирина Шейк и Брэдли Купер на прогулке с дочкой Леей

Мимими дня!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Билли Айлиш обвинили в расизме

Неожиданный скандал. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Время остановилось: невероятно молодой и горячий Брэд Питт в новом рекламном кампейне

Ему точно 57?!  

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Со смыслом: Анджелина Джоли сделала новую татуировку

Очень в духе актрисы. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.