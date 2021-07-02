Приятная неожиданность: Эмбер Херд впервые стала мамой

Звезды / Новости 2 июля 2021

Cosmo

Бэби-бум среди голливудских знаменитостей продолжает бить все рекорды. Сегодня к числу молодых мамочек присоединилась и актриса Эмбер Херд. И если ты очень удивилась, ведь ни разу не слышала о ее беременности, то у нас есть для тебя адекватное объяснение.

Оказалось, актриса воспользовалась услугами суррогатной матери. И стала мамой еще несколько месяцев назад, что тщательно скрывала от СМИ. Ее крошка-дочь Уна Пейдж родилась 8 апреля, но только сегодня об этом стало известно всем, благодаря посту Эмбер в твиттере и инстаграме.

«Четыре года назад я решила, что хочу ребенка. Но хотела сделать это на своих условиях. Теперь я понимаю, насколько неправильно думать об этом так радикально. Я надеюсь, что когда-нибудь станет нормой не хотеть обручального кольца ради детской кроватки», — откровенно написала звезда.

А также трогательно добавила о дочери: «Она — начало всей моей жизни».

Поздравляем!