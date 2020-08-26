Приятные хлопоты: Виктория Бекхэм сама сошьет свадебное платье невесте сына Николе Пельтц

Звезды / Новости 26 августа 2020

Cosmo

Еще нет и месяца, как Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц объявили о помолвке, а новость уже собрала вокруг себя множество слухов. Например, о том, что тайная свадьба уже состоялась, доказательство чему — обручальное кольцо, с которым Бруклин уже не расстается.

А на днях стали известны новые подробности. Так, свадебное платье для невесты станет разрабатывать мама жениха, сама Виктория Бекхэм. Поначалу Никола планировала заказать наряд у своего любимого дизайнера Elie Saab, но, по словам инсайдеров, Виктории удалось ее переубедить. Уже предвкушаем, что же это будет — элегантное и закрытое платье в пол или, может, свадебный брючный костюм?