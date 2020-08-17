Про це говорять всі: Тіна Кароль записала спільний трек зі Snoop Dogg

Звезды / Новости 17 августа 2020

Cosmo

Наприкінці літа на нас чекає шалена музична прем`єра від Тіни Кароль — вчора співачка анонсувала у своєму Instagram-акаунті вихід спільного треку з легендарним репером Snoop Dogg та r&b-виконавцем Luca Dayz. Пісню, що отримала назву Blow Your Mind, можна буде почути 28 серпня на Apple Music.

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