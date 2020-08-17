Про це говорять всі: Тіна Кароль записала спільний трек зі Snoop Dogg
Наприкінці літа на нас чекає шалена музична прем`єра від Тіни Кароль — вчора співачка анонсувала у своєму Instagram-акаунті вихід спільного треку з легендарним репером Snoop Dogg та r&b-виконавцем Luca Dayz. Пісню, що отримала назву Blow Your Mind, можна буде почути 28 серпня на Apple Music.
"Blow your mind" @lucadayz ft. @snoopdogg, Tina Karol and @loemusicofficial Apple Music: 28/08 Music by @lucadayz @mishka_the1 BENTLEY RECORDS, LLC Lyrics by @snoopdogg @lucadayz @mayornikova_yana @loemusicofficial #DominiqueFarrar Producer @lucadayz Arranger @lucadayz Music Label Bentley Records
Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 16 Авг 2020 в 9:37 PDT
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