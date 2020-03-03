Проблемы в раю: Джессика Бил появилась на публике без обручального кольца

Звезды / Новости 3 марта 2020

Cosmo

В последнее время слухи о расставании Джастина Тимберлейка и Джессики Бил появляются в прессе довольно часто — все из-за скандала, который разгорелся после того, как актер провел романтичный вечер с другой. Сообщалось, что звезда так и не смогла до конца простить мужа, и ему какое-то время даже пришлось жить отдельно. Затем, судя по заявлениям инсайдеров, отношения пары наладились (и они даже впервые после скандала вместе вышли в свет).

Однако, на днях слухи о расставании супругов разгорелись с новой силой. Причиной послужили новые фото Джессики, сделанные папарацци, на которых та запечатлена... без обручального кольца. Это нюанс не на шутку встревожил поклонников Джессики и Джастина, однако сами супруги пока никаких официальных заявлений не делали.