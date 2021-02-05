Проблемы в раю: жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса заподозрили в измене

Звезды / Новости 5 февраля 2021

Cosmo

Казалось бы, в отношениях Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес царит полная гармония и взаимопонимание, однако на днях сеть взорвала новость о том, что бейсболист... изменяет невесте. Потенциальной любовницей мужчины инсайдеры и западная пресса называют 30-летнюю звезду реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой.

По словам подруги девушки, она рассказывала ей о том, что общается с неким бейсболистом. А после упоминания возможной измены ЛеКрой ее бывшему бойфренду Остину Кроллу со «звездой Главной лиги бейсбола», она дала комментарий изданию PageSix, в котором признала, что действительно общалась с Родригесом. Однако опровергла тот факт, что между ними что-то было.

«Мы разговаривали по телефону, это правда. Но мы с ним никогда не виделись. Он не изменял своей невесте со мной физически. Наши разговоры были спонтанными», — отметила Мэдисон.