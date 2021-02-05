Проблемы в раю: жениха Дженнифер Лопес Алекса Родригеса заподозрили в измене

Звезды / Новости
5 февраля 2021
Cosmo

Казалось бы, в отношениях Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес царит полная гармония и взаимопонимание, однако на днях сеть взорвала новость о том, что бейсболист... изменяет невесте. Потенциальной любовницей мужчины инсайдеры и западная пресса называют 30-летнюю звезду реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой.

По словам подруги девушки, она рассказывала ей о том, что общается с неким бейсболистом. А после упоминания возможной измены ЛеКрой ее бывшему бойфренду Остину Кроллу со «звездой Главной лиги бейсбола», она дала комментарий изданию PageSix, в котором признала, что действительно общалась с Родригесом. Однако опровергла тот факт, что между ними что-то было. 

«Мы разговаривали по телефону, это правда. Но мы с ним никогда не виделись. Он не изменял своей невесте со мной физически. Наши разговоры были спонтанными», — отметила Мэдисон. 

5 5 2
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
До зустрічі в Австрії!
Реклама
Читайте также
1
Анджелина Джоли выставит на продажу один из самых дорогих подарков Брэда Питта
2
Деми Мур прокомментировала слухи о неудачной пластике лица
3
Кайли Миноуг выходит замуж
4
Призывая весну: Эльза Хоск в платье с цветочным принтом
5
Джилл и Джо Байден дали свое первое интервью в новом статусе и рассказали о жизни в Белом доме
Звезды / Новости

Такая же красивая, как и мама: 16-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя украсила обложку глянца 

Взгляд не отвести! 

Звезды / Новости

Держась за руки: влюбленные Тина Кунаки и Венсан Кассель появились вместе на обложке глянца

Ну очень милые!

COSMO / Тренды

До зустрічі в Австрії!

Звезды / Новости

Папина очередь: Брэдли и Лея Купер на прогулке в Нью-Йорке

Мимими дня.

Звезды / Новости

Лишние килограммы и отсутствие одежды по размеру: Блейк Лайвли рассказала о своих комплексах после третьих родов 

Каждая поймет. 

Stay home with Cosmopolitan
1
О наболевшем: журнал Time назвал 2020 год худшим в истории 
2
Must-have: 7 вещей, которые помогут тебе пережить пандемию в безопасности
3
Доказано наукой: 3 самых эффективных напитка для профилактики коронавируса
4
От санитайзера до пульсоксиметра: все, что тебе нужно в период пандемии, в одной сумке — Cosmopolitan Anti-Covid bag
5
Кабмін запровадив в Україні «локдаун вихідного дня»: що це означає та скільки триватиме
Звезды / Новости

«Он годами издевался надо мной»: Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 

Подобные обвинения в адрес певца выдвинули еще четыре женщины. 

Loading...
Звезды / Новости

Не верим своим глазам: Деми Мур поделилась первым фото в инстаграм после новостей о пластических операциях

А ты что скажешь? 

Читайте также
1
Украинка Таня Муиньо сняла клип для Cardi B
2
Новий Samsung Galaxy S21 вже у продажу
3
5 найочікуваніших фільмів 2021 року
4
10 зірок, які залишилися друзями після розлучення
5
Какие кроссовки носит Кейт Миддлтон: любимые бренды герцогини
Звезды / Новости

«Эти годы были сложными»: Анджелина Джоли откровенно рассказала о разводе с Брэдом Питтом

И о том, как ей было тяжело снова привести свою жизнь в норму.

Звезды / Новости

Роскошная: Анджелина Джоли появилась на обложке известного глянца

Впервые за долгое время.

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Ксения Мишина

Давай без короны: как устроить вечеринку дома и выбрать подарки для близких

Новый год, новая ты: обещания самой себе и большой астропрогноз на 2021

Cosmo Beauty Awards: главные продукты года

Меняем секс к лучшему: новые реалии вашей близости

15 способов одеться тепло и нарядно
Звезды / Новости

По секрету: Сара Джессика Паркер поделилась подробностями сюжета нового «Секса в большом городе»

Актуально!

Звезды / Новости

Юлія Саніна стала ведучою «Орла&Решки. 10 років»

Буде цікаво!

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

Новость дня: 42-летняя Летиция Каста станет мамой в четвертый раз

Фотофакт. 

Звезды / Новости

Яркие наряды и поцелуи: Меган Фокс и Machine Gun Kelly приковали к себе все взгляды в Нью-Йорке

Редкий выход. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Ходят слухи: Меган Фокс обручилась со своим новым бойфрендом

Звезда была замечена с кольцом на том самом пальце.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Сюрприз»: певица Halsey объявила о беременности

Бэби-бум продолжается.

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Танцы на воде и безупречное тело в купальнике: Екатерина Кухар показала, как отдыхает с мужем на Мальдивах

Какие кадры!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.