Продолжение скандала в королевской семье: британская пресса незаконно следила за Меган Маркл

Звезды / Новости
24 марта 2021
Cosmo

Похоже, нет такого человека, который не слышал бы о скандальном интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри. Во время беседы пара поделилась множеством личных подробностей из жизни во дворце, в том числе, и о «невидимом контракте» королевской семьи с британскими таблоидами.

На днях в сети появилась новость о том, что издание The Sun нанимало частного детектива из Лос-Анджелеса, чтобы тот собирал информацию о Меган Маркл и ее семье. У Дэна Хэнкса был доступ к очень личной информации, в том числе номер социального страхования герцогини, ее адрес и личный номер телефона. По его словам, все эти сведения были получены незаконным путем. 

Представители Гарри и Меган отреагировали официальным заявлением: «Герцог и герцогиня Сассекские считают это важным моментом для медиа и общества в целом, поскольку расследование показывает, что хищнические практики прошлых лет все еще используются, нанося непоправимый ущерб семьям. Они благодарны тем, кто работает в СМИ и отстаивает ценности журналистики, которые сейчас важны как никогда».

Источник: elle.ua

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Фото: Gettyimages
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