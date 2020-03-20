«Пропонували 70 тисяч доларів, аби я сказав, що ми зустрічались»: таблоїди хотіли підкупити колегу Меган Маркл

Звезды / Новости 20 марта 2020

Cosmo

Меган Маркл завершила акторську кар’єру. Проте таблоїди не полишають можливості вишукати нові деталі й подробиці її минулого. І коли такої можливості немає, вони починають придумувати фейкові сенсації.

Наприклад, платити за неправдиві свідчення. Про це стало відомо з інтерв’ю американського актора Саймона Рекса. Виявляється, один з британських таблоїдів пропонував чоловікові 70 тисяч доларів за неправдиві свідчення про стосунки з Меган.

«Нічого не було. Ми просто пообідали якось. Проте, коли історії з їх (королівського) життя почали ставати популярними, мені запропонували дуже велику суму грошей. Вони хотіли, аби я збрехав, що між нами щось було», — сказав актор. Він також додав, що йому пропонували 70 тисяч доларів.

Нам здається, це в черговий раз доводить, що бажання Гаррі й Меган жити подалі від преси є цілком виправданим.