Свайп вправо: бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас встречается с вице-президентом Tinder

Звезды / Новости 16 июня 2021

Cosmo

Пока мир обсуждает новый-старый роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, бывшая девушка актера Ана де Армас тоже не страдает в одиночестве. Так, на днях в западной прессе появилась информация о том, что одна из самых перспективных молодых актрис встречается с вице-президентом Tinder Полом Букадакисом.

Как сообщают источники, они вместе уже несколько месяцев. По иронии судьбы, познакомились влюбленные не с помощью популярного приложения, а благодаря общим друзьям. По словам инсайдеров, мужчина уже даже успел познакомить Ану со своей семьей.

Сами же Ана и Пол информацию о своих отношениях пока никак не комментируют. Однако, вспоминая историю актрисы с Беном Аффлеком, надеемся, что скоро роман новой пары станет insta-official.

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