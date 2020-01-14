Прощай, Илон Маск: Эмбер Херд застали за горячими поцелуями с… девушкой!

Звезды / Новости 14 января 2020

Cosmo

Вот это поворот! Бывшую супругу Джонни Деппа и возлюбленную миллиардера Илона Маска, актрису Эмбер Херд застали за горячими поцелуями с… девушкой!

Так, Эмбер Херд попала в объектив папарацци возле выхода из отеля вместе с Бьянкой Бутти, продюсером и художником-постановщиком. Девушки страстно целовались, а после вместе уехали в одном авто. Кажется, Эмбер уже вполне оправилась от предыдущих романов и тяжелого разрыва с мужем (судебная тяжба с которым до сих пор продолжается) и вполне готова к новому роману.