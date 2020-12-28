Прощай, Меган: Брайан Остин Грин завел новый роман на фоне развода

Звезды / Новости 28 декабря 2020

Cosmo

Даже после того, как измена Меган Фокс стала фактом, ее супруг Брайан Остин Грин до последнего держался за их брак. Но всему есть предел. Так, сегодня в СМИ попала новость, что актер завел новый роман. Брайан Остин Грин встречается с танцовщицей Шарной Берджесс.

В прошлую пятницу пара впервые была замечена вместе в аэропорту. Также сама Шарна упомянула о новом бойфренде в одном из свежих интервью, не назвав, впрочем, его имя: «Мое сердце больше не свободно. И это что-то новенькое для меня. Мы просто ходим на свидания, по сути, это пока нельзя назвать серьезными отношениями».

Как тебе эта пара?



