«Просто Гарри»: внук королевы Елизаветы II принц Гарри отказался от своей фамилии

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

После официального отречения принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи открытым остался вопрос, как теперь называть экс-герцога Сассекского, принца Гарри? По неизвестным причинам, принц Гарри не желает использовать свою фамилию, данную ему от рождения — Маунтбеттен-Виндзор, и предпочел бы, чтобы его называли «просто Гарри». Но в США, где сейчас проживают Гарри и Меган, как и в большинстве цивилизованных стран по всему миру, это невозможно.

Чем именно не угодила Гарри его фамилия — нам неизвестно. Но сегодня в сети появилась информация, как сам принц сейчас называет себя. Так, анонимные источники рассказали изданию The Daily Mail, что на днях принц Гарри ставил подпись на регистрационных документах сервиса Travalyst и подписал себя как принц Генри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский, но уже без приставки «Его Королевское Высочество». Неужели это еще один способ дистанцироваться от королевской семьи? Что думаешь по этому поводу?