Просто не будет: Брайан Остин Грин потребовал у Меган Фокс алименты после развода

Звезды / Новости 10 декабря 2020

Cosmo

Брайан Остин Грин, кажется, до последнего верил, что их брак с актрисой Меган Фокс удастся сохранить. Несмотря на ее бурный роман с рэпером Колсоном Бейкером, который звезда давно перестала скрывать. Но на днях сама Меган таки решилась на важный шаг и подала на развод. Чувствуем, он будет не из легких.

Так, Меган и Брайану уже удалось договориться об совместной опеке над детьми. Но последний хочет получить от уже бывшей супруги максимум: Брайан сообщил, что претендует на алименты после развода. Об этом пишет таблоид Us Weekly. Что ж, надеемся бывшие такие смогут прийти к соглашению, которое устроит обоих.