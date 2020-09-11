Психолог не помог: Анджелина Джоли и Брэд Питт рассорились из-за его новой возлюбленной

Звезды / Новости 11 сентября 2020

Cosmo

Тогда как большинство СМИ и поклонники Брэда Питта восхищаются его новой возлюбленной, 27-летней моделью Николь Потуральски, бывшая супруга актера явно не рада этой новости. Недавно в сеть просочилась новость о том, что Анджелина Джоли пришла в ярость из-за того, что Питт привез новую девушку в их особняк, где когда-то состоялась свадьба актеров.

А сегодня стало известно, что новые отношения Брэда Питта повлияли и на семейные сеансы психотерапии, которые они с Джоли посещали ради детей. «Отношения между Брэдом и Анджелиной обострились, они больше не ходят на семейную терапию. Брэд настаивает на совместной физической и юридической опеке над детьми, но Анджелина не согласна на его условия», — поделился подробностями инсайдер.

По его же словам, Анджелина планирует вместе с детьми переехать в Лондон, а Брэд категорически против и хочет, чтобы его дети росли рядом с ним в Лос-Анджелесе.