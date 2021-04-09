PUMA випустила нову екологічну йога колекцію EXHALE

Мода / Fashion news 9 апреля 2021

Cosmo

В березні 2021 бренд PUMA разом із своєю амбасадоркою, акторкою, моделлю та громадською активісткою Карою Делевінь представив нову колекцію жіночого екіпірування EXHALE yoga, на створення якої надихнуло прагнення до більшої духовної, ментальної та екологічної свідомості.



В чому ж особливість Exhale?

В перекладі з англійської «Exhale» означає «Видихати», а солганом кампанії стала фраза «Дихай вільно». Тобто PUMA пропонує повернутися у стан абсолютного спокою та гармонії. Гармонії з собою та з оточуючим світом шляхом виготовлення екіпірування з преміальних та максимально екологічних матеріалів, меншого використання води і відсутності шкідливих для довкілля хімічних речовин.

«Створення колекції із мінімальним впливом на навколишнє середовище ще більше впливає на наше мислення, тіло та якість занять, залишаючи нам простір для спокою та умиротворення, а також даючи можливість просто дихати», — відзначає Кара.

Колекція Exhale створена для кожної жінки та дівчини які прагнуть зануритись у самосвідомість та гармонію з внутрішнім та навколишнім світом.

Обличчям кампанії та героїнею локального відео EXHALE YOGA в Україні стала відома українська журналістка та блогерка Аліса Ілієва, яка, на думку PUMA, повністю відображає основні риси та емоції нового продукту, такі як витонченість, краса, відчуття прекрасного, прагнення до абсолютної гармонії та внутрішнього спокою.

«Пам`ятайте, що є два шляхи знаходження гармонії, і вони доповнюють один одного. Через зовнішні атрибути, які налаштовують на потрібну хвилю і через внутрішню роботу. Тому важливо, щоб вас оточувала краса, але й ви вчилися її бачити», — каже Алiса Ілієва.

Наразі нова колекція Exhale вже представлена у флагманських магазинах Puma та в офіційному інтернет-магазині ua.puma.com