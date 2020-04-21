Равенство и самопожертвование: принц Гарри рассказал, как планирует воспитывать сына Арчи

Звезды / Новости 21 апреля 2020

Cosmo

Новая глава в жизни Гарри и Меган уже началась! Молодая семья потихоньку обустраивается в США, Меган ищет новые проекты в Голливуде, попутно занимаясь благотворительностью вместе с супругом, а сам Гарри не нарадуется, что у него наконец появилась возможность больше времени проводить с семьей.

Так, принц уже не раз делился тем, как проводит время с крохой Арчи на карантине, а недавно в подкасте Declassified рассказал, как планирует его воспитывать. Герцог Сассекский заявил, что лучшей ролевой моделью для любого мальчика являются военные. И своего сына он будет воспитывать именно так.

«Мамам и папам, которым бывает трудно найти вдохновляющую ролевую модель для своих детей, я скажу так: мне кажется, военные — особенно инвалиды войн — лучший пример для подражания. Думаю, быть частью воинского отряда, частью команды и — конкретно в моем случае — носить такую же форму, как и у всех, учит равенству и в то же время самопожертвованию. Ты готов сделать все для тех, кто стоит рядом с тобой в строю», — поделился Гарри.