Разборки продолжаются: Анджелина Джоли поставила Брэду Питту ультиматум из-за его общения с Дженнифер Энистон

Звезды / Новости 24 марта 2020

Cosmo

В последнее время отношения между Брэдом Питтом и его первой женой Дженнифер Энистон наладились и вновь стали по-дружески теплыми и доверительными. В прессе не раз сообщали, что актер приложил для этого немало усилий. И если поклонники экс-супругов таким переменам рады, то Анджелина Джоли — наоборот. Более того, звезда даже поставила из-за этого бывшему супругу ультиматум, который касается их детей — по сообщениям инсайдеров, Джоли запретила Питту знакомить детей с Энистон.

«Анджелина заявила, что Дженнифер ни при каких условиях не должна общаться с ее детьми. Кроме того, она снова возобновила судебные разбирательства об опеке», — утверждают анонимные источники.

Что же, похоже, до перемирия между всеми сторонами в этой истории еще очень далеко. Но мы все равно надеемся, что это случится как можно быстрее!