Редкий кадр: девушка Кристен Стюарт опубликовала их совместное фото
Несмотря на то, что Кристен Стюарт не любит делиться подробностями личной жизни, кое-какие детали мы все же узнаем. Например то, что звезда сейчас встречается со своей давней подругой, сценаристом Дилан Мейер, которая на днях опубликовала милое фото с актрисой.
Трогательный жест девушка Кристен Стюарт сделала в честь 30-го дня рождения знаменитости, который та отмечала 9 апреля. В своем Instagram Мейер запостила их совместное фото с подписью:
«Это день рождения самого любимого моего человека, и я желаю всем таких замечательных чувств, которые я испытываю к ней. Это короткое жизненное путешествие по этой земле, проведите время с кем-то, кто вдохновляет вас быть лучшей версией себя и зажигает вас».
Публикация от Dylan Meyer (@spillzdylz) 9 Апр 2020 в 8:45 PDT
О том, что у Кристен Стюарт новая девушка, стало известно в августе прошлого года. Отношения с Дилан Мейер актриса начала спустя месяц после разрыва с моделью Стеллой Максвелл. А познакомились девушки на съемках около шести лет назад. Затем в их общении был перерыв, а в прошлом году вспыхнули настоящие чувства. Более того, еще в ноябре Кристен рассказала в интервью, что готова сделать своей девушке предложение.
«Я хочу относиться к этому с умом, но считаю, что хорошие вещи происходят быстро», заявила Стюарт.
Публикация от Dylan Meyer (@spillzdylz) 27 Окт 2019 в 11:15 PDT