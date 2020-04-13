Редкий кадр: девушка Кристен Стюарт опубликовала их совместное фото

Звезды / Новости 13 апреля 2020

Cosmo

Несмотря на то, что Кристен Стюарт не любит делиться подробностями личной жизни, кое-какие детали мы все же узнаем. Например то, что звезда сейчас встречается со своей давней подругой, сценаристом Дилан Мейер, которая на днях опубликовала милое фото с актрисой.

Трогательный жест девушка Кристен Стюарт сделала в честь 30-го дня рождения знаменитости, который та отмечала 9 апреля. В своем Instagram Мейер запостила их совместное фото с подписью:

«‎Это день рождения самого любимого моего человека, и я желаю всем таких замечательных чувств, которые я испытываю к ней. Это короткое жизненное путешествие по этой земле, проведите время с кем-то, кто вдохновляет вас быть лучшей версией себя и зажигает вас»‎.

О том, что у Кристен Стюарт новая девушка, стало известно в августе прошлого года. Отношения с Дилан Мейер актриса начала спустя месяц после разрыва с моделью Стеллой Максвелл. А познакомились девушки на съемках около шести лет назад. Затем в их общении был перерыв, а в прошлом году вспыхнули настоящие чувства. Более того, еще в ноябре Кристен рассказала в интервью, что готова сделать своей девушке предложение.

«Я хочу относиться к этому с умом, но считаю, что хорошие вещи происходят быстро», заявила Стюарт.