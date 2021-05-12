Reebok Floatride Energy GROW: Неизменная скорость, натуральные ингредиенты

Мода / Fashion news 12 мая 2021

Cosmo

Reebok выпустил новую версию технологичных кроссовок для бега, произведенных с использованием растительных материалов — Floatride Energy GROW. Модель сочетает в себе функциональность беговых кроссовок Forever Floatride Energy 3 и стремление Reebok к сохранению природных ресурсов.

Floatride Energy GROW входят в линейку [REE]GROW, а значит, минимум на 50% состоят из компонентов растительного происхождения, которые прошли десятки испытаний в разных условиях, чтобы сохранить технологичные и функциональные показатели беговых кроссовок.

Немного подробностей:

Сетчатый верх из эвкалипта хорошо пропускает воздух.

Стельки из водорослей дарят стопе комфорт.

Касторовое масло в пеноматериале для большей амортизации.

Подошва из натурального каучука для гибкого сцепления.

Кроссовки Floatride Energy GROW уже поступили в продажу в магазины Reebok.

У Reebok есть две коллекции, которые входят в программу устойчивого развития бренда: [REE]CYCLED и [REE]GROW. [REE]CYCLED — это вещи, созданные с использованием переработанных материалов, а [REE]GROW — это одежда и обувь с натуральными природными компонентами растительного происхождения в составе.

Reebok планирует сократить использование первичного полиэстера и полностью исключить его к 2025 году.

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