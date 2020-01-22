Reebok HIIT TR: инновация высокой интенсивности

Мода / Fashion news
22 января 2020
Cosmo

Reebok объявил о выпуске кроссовок, созданных на основе пожеланий поклонников высокоинтенсивного интервального тренинга (High Intensity Interval Tranining или HIIT) — Reebok HIIT TR. Модель привлекает полной универсальностью и отвечает всем требованиям, необходимым для выполнения скоростных разнонаправленных движений на различных поверхностях. Так что ты будешь готова к прыжкам, выпадам, выталкиваниям и приседаниям в любом темпе.

HIIT-тренировки набирают все большую популярность, так что появление Reebok HIIT TR — отличная возможность получить всё, что нужно для эффективных занятий. Среди главных особенностей новинки:

● Подметка из двух типов высококлассной резины с поворотной точкой для лучшего контроля тела при динамичных перемещениях в разные стороны;

● Каркас в средней части стопы для устойчивости во время плиометрических упражнений;

●Оптимальная амортизация за счет легкого пеноматериала для высочайшего комфорта на суперинтенсивных сетах;

● Комбинированный рисунок протектора для лучшего сцепления с разными поверхностями.

Кроссовки Reebok HIIT TR уже в продаже во всех фирменных магазинах Reebok.

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Фото: reebok.com
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