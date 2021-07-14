Reebok Nano X1 Adventure — кроссовки для самых эффективных тренировок

Мода / Fashion news
14 июля 2021
Cosmo

Этим летом Reebok представляет  Nano X1 Adventure. Это обновленная версия самой популярной и универсальной модели для тренировок Nano.

Взяв за основу дизайн официальных* кроссовок фитнеса Nano X1, которые были представлены этой зимой, создатели новых Nano X1 Adventure снабдили их особенностями, которые позволят провести тренировку там, где тебе захочется:

  • Обновленный протектор с выступами для максимального сцепления с поверхностями разного типа.
  • Верх из эластичного материала рипстоп обеспечивает дополнительную защиту от влаги и улучшает воздухопроницаемость.
  • Подкладка с антибактериальной обработкой препятствует распространению бактерий и появлению неприятного запаха.
  • Система фиксации шнуровки для быстрой регулировки и надежной посадки.
  • Круглые шнурки в стиле обуви для треккинга из 100% переработанного материала.
  • Вставка Speed Chasis в задней части подошвы для повышенной устойчивости.
  • Вставка с пеноматериалом Floatride Energy, как у предыдущей версии Nano X1, для отзывчивой амортизации в передней части стопы.

Кроссовки Reebok Nano X1 Adventure уже доступны в магазинах Reebok.

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https://www.facebook.com/ReebokUkraine/

*среди моделей Reebok

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Фото: reebok
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