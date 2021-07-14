Reebok Nano X1 Adventure — кроссовки для самых эффективных тренировок
Этим летом Reebok представляет Nano X1 Adventure. Это обновленная версия самой популярной и универсальной модели для тренировок Nano.
Взяв за основу дизайн официальных* кроссовок фитнеса Nano X1, которые были представлены этой зимой, создатели новых Nano X1 Adventure снабдили их особенностями, которые позволят провести тренировку там, где тебе захочется:
- Обновленный протектор с выступами для максимального сцепления с поверхностями разного типа.
- Верх из эластичного материала рипстоп обеспечивает дополнительную защиту от влаги и улучшает воздухопроницаемость.
- Подкладка с антибактериальной обработкой препятствует распространению бактерий и появлению неприятного запаха.
- Система фиксации шнуровки для быстрой регулировки и надежной посадки.
- Круглые шнурки в стиле обуви для треккинга из 100% переработанного материала.
- Вставка Speed Chasis в задней части подошвы для повышенной устойчивости.
- Вставка с пеноматериалом Floatride Energy, как у предыдущей версии Nano X1, для отзывчивой амортизации в передней части стопы.
Кроссовки Reebok Nano X1 Adventure уже доступны в магазинах Reebok.
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*среди моделей Reebok