Реге Пейдж не появится во втором сезоне сериала «Бриджертоны»

Звезды / Новости 5 апреля 2021

Cosmo

Не так давно в мире кино появился новый секс-символ — британский актер Реге Пейдж, сыгравший герцога Гастингса в суперпопулярном сериале «Бриджертоны». После завершения первого сезона поклонницы красавчика с нетерпением ждали новостей о втором, однако они оказались очень грустными и неожиданными.

Так, на выходных в официальном инстаграм сериала появилось сообщение о том, что в новом сезоне мы не увидим герцога Гастингса, поскольку он будет сфокусирован на истории Энтони Бриджертона.

«Дорогие читатели! В то время как все внимание сосредоточено на поисках лордом Энтони Бриджертоном виконтессы, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса. Нам будет очень не хватать Саймона на экране, но он навсегда останется частью семьи Бриджертонов. Дафна останется преданной женой и сестрой, помогая своему брату ориентироваться в предстоящем сезоне и всем, что он предлагает: еще большем количестве интриг и романтики, чем могут вынести мои читатели», — написали представители шоу от имени леди Уислдаун.

Мы будем скучать, а ты?