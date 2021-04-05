Реге Пейдж не появится во втором сезоне сериала «Бриджертоны»

Звезды / Новости
5 апреля 2021
Cosmo

Не так давно в мире кино появился новый секс-символ — британский актер Реге Пейдж, сыгравший герцога Гастингса в суперпопулярном сериале «Бриджертоны». После завершения первого сезона поклонницы красавчика с нетерпением ждали новостей о втором, однако они оказались очень грустными и неожиданными.

Так, на выходных в официальном инстаграм сериала появилось сообщение о том, что в новом сезоне мы не увидим герцога Гастингса, поскольку он будет сфокусирован на истории Энтони Бриджертона. 

«Дорогие читатели! В то время как все внимание сосредоточено на поисках лордом Энтони Бриджертоном виконтессы, мы прощаемся с Реге-Жаном Пейджем, который так триумфально сыграл герцога Гастингса. Нам будет очень не хватать Саймона на экране, но он навсегда останется частью семьи Бриджертонов. Дафна останется преданной женой и сестрой, помогая своему брату ориентироваться в предстоящем сезоне и всем, что он предлагает: еще большем количестве интриг и романтики, чем могут вынести мои читатели», — написали представители шоу от имени леди Уислдаун.

Мы будем скучать, а ты?

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/bridgertonnetflix
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