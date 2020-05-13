Роберт Паттинсон сам снял свою новую обложку журнала и рассказал о предстоящей роли Бэтмена

Звезды / Новости 13 мая 2020

Cosmo

Съемки нового «Бэтмена», роль которого досталась Роберту Паттинсону, уже начались в Великобритании. Однако из-за карантина процесс пришлось остановить, а сам актер остался на самоизоляции в Лондоне. Но это не помешало ему украсить обложку свежего номера журнала GQ Июнь/Июль 2020, ведь фотосессию он провел сам, не выходя из дома.

« Роберт снимался в Лондоне в новом «Б этмене » , и изначально мы просто хотели поймать его во время выходного. Но в итоге даже не смогли купить билет на самолет. Итак, мы в США, Роберт один в Лондоне, в квартире, которую он снял на Airbnb, и у него с собой несколько крутых фотокамер. И он готов сам себя снять. Никто не присылал мне какие-то портфолио актера или уже сделанные снимки. Он просто сказал: « Я готов сделать это, если вы готовы »», — рассказал редактор издания Зак Барон.

« В моей профессии мне часто приходилось проводить время наедине с самим собой - я даже уже не помню, когда у меня не было подобного образа жизни. А теперь, когда я говорю с семьей и друзьями, то понимаю, что все оказались очень восприимчивы к этому состоянию, и меня это шокирует », — поделился Паттинсон в интервью, которое состоялось по FaceTime.

Рассказал он и о своем видении нового Бэтмена:

«Я смотрел видео о создании «Бэтмена и Робина», и даже тогда Джордж Клуни беспокоился, что персонажа уже играли, и многие его аспекты были раскрыты. Мы видели более светлую версию, отчасти измученную и даже, своего рода, животную. И это весьма увлекательная задача, в которой ты задаёшь вопрос: «Что могу добавить я?»».

Премьера нового фильма о Бэтмене с участием Паттинсона запланирована на октябрь 2021 года.