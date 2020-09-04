Роберт Паттинсон заразился коронавирусом

Звезды / Новости 4 сентября 2020

Cosmo

В списке звезд, заболевших коронавирусом, пополнение: на днях стало известно, что положительный тест на Covid-19 получил Роберт Паттинсон, который как раз был задействован в активном съемочном процессе нового фильма о Бэтмене. Грустной новостью с западными СМИ поделились представители Warner Bros. Studios,

«Один из членов съемочной группы получил положительный результат на Covid-19 и будет изолирован в соответствии с установленными протоколами. Съемки фильма временно приостановлены», — сообщили они. Немного позже анонимные источники издания Vanity Fair подтвердили, что речь идет именно о Паттинсоне.

Желаем актеру, как и всем заболевшим, скорейшего выздоровления!