Роковая красотка: Владимир Остапчук впервые показал свою новую девушку

Звезды / Новости 25 мая 2020

Cosmo

Владимир Остапчук, который недавно развелся с женой, долго решался на то, чтобы наконец-то познакомить поклонников со своей новой возлюбленной. Но в минувшие выходные он таки сделал это — в эфире программы «Світське життя» с Катей Осадчей. Избранницей телеведущего стала 33-летняя нотариус Кристина Горняк.

На днях Кристина опубликовала в своем Instagram-аккаунте первое фото с любимым. «Когда-то я прочла фразу: «Любовь — это второе рождение»! Сейчас я ее полноценно ощущаю, ведь после встречи с Тобой у меня новая жизнь! Ты — моя забота, моя опора, мой лучик солнца! Ты — ответственный и целеустремлённый! Ты — самый лучший мужчина, друг, папа, сын и пример для многих! Твори и иди вперед, а я всегда поддержу и буду держать тебя за руку, как и договаривались! Благодарю Тебя за каждый наш счастливый день, за каждый момент и улыбку на моем лице! Благодарю за каждое путешествие, что было и что будет, за каждый закат и рассвет! Благодарю за все прочитанные мне рассказы по вечерам при свечах! Благодарю за принятие меня такой, какая я есть, но своей любовью Ты делаешь меня лучше!», — подписала трогательный кадр девушка.

Как тебе эта пара?