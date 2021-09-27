Романтический дебют: Том Хиддлстон впервые появился на красной дорожке со своей новой возлюбленной

Звезды / Новости 27 сентября 2021

Cosmo

Эффектные и долгожданные дебюты звездных пар на красных дорожках не прекращаются. Так, вслед за Кайей Гербер и Джейкобом Элорди в свет впервые вышли вместе Том Хиддлстон и его новая возлюбленная, актриса Зави Эштон. Влюбленные позировали фотографам на церемонии вручения премии Tony Awards в театре Winter Garden в Нью-Йорке.

Напомним, роман звезд начался в 2019 году, когда они вместе работали над бродвейским мюзиклом «Предательство». Впрочем, официально свои отношения они не афишировали. Лишь в начале сентября этого года актера, который после повышенного внимания к своей персоне во время романа с Тейлор Свифт предпочитает не распространяться о личной жизни, и его избранницу засняли за поцелуем на Ибице.

Отлично смотрятся вместе!