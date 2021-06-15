Теперь все официально: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек целуются на ужине в Малибу

Звезды / Новости 15 июня 2021

Cosmo

Шах и мат всем, кто сомневался в воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека! Так, на днях звезды не оставили места для дискуссий о статусе своих отношений, попав в объективы папарацци во время ужина в Малибу. На видео, опубликованном изданием Page Six, можно увидеть, как бывшие (и, теперь очевидно, что и нынешние!) влюбенные обнимаются, целуются и не сводят друг с друга глаз.

Немного позже к ним подходит сын певицы Макс, чтобы показать Бену что-то в телефоне — этот факт, считают в сети, подтвержают, что мальчик отлично ладит с новым-старым бойфрендом мамы. Также на ужине присутствовали бывший муж Джей Ло Марк Энтони и ее дочь Эмма.

Теперь можем спросить официально: как тебе эта пара?